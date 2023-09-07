Akşener’den CHP’ye karşı Özlale atağı

CHP'ye 6 Masa'daki eski ortağı İYİ Parti'den İzmir için şok edici bir karşı hamle geldi. 28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından CHP'yi eleştiri yağmuruna tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir kez daha eski ortağına meydan okudu. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan Akşener, "İzmir'de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. 'Ben adayım' dedi" ifadelerini kullandı.

YENİDEN HESAPLANIYOR

Akşener'in İzmir'de partisinin adaylığı için Ümit Özlale ismini vermesinin ardından önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili hesaplar da yeniden yapılmaya başlandı. İYİ Parti'nin aday çıkarmasının CHP'nin kale olarak gördüğü İzmir'de sorun yaşayabileceği, hatta Yeşil Sol Parti-HDP'nin de kendi adayını çıkarması halinde İzmir'de seçimin CHP için tehlikeye düşebileceği yorumları yapılmaya başlandı. CHP'nin İYİ Parti ile yeniden ittifak kurma hayallerini Akşener bu kez net açıklamalarıyla suya düşürdü. "İstanbul ve Ankara'nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Akşener, "Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki" sözleriyle gündeme oturdu. CHP'ye ve fondaş gazetecilerine bir mesaj daha gönderen Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Yarından itibaren ne annem ne babam kalacak. Buna hazırım. Canı isteyen istediğini yapabilir. Kuruluş ayarlarına dönüyoruz biz şu anda" dedi.

ÖZLALE'DEN SLOGANLI START

Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladığı İzmir Milletvekili Özlale sosyal medya paylaşımı ile seçim startını verdi. Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, sosyal medya paylaşımı ile startını verdi. İzmir'deki saha çalışmalarından görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşan Özlale "#İzmirVarsaÜmitVar" mesajını paylaştı. Bugünün tarihini de not olarak düşen Özlale paylaşımında İYİ Parti Lideri Akşener'i ve İYİ Parti Genel Merkezi'ni de etiketledi.