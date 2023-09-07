Vatandaş belediyeyi bastı!

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Datça'da bir türlü önü kesilmeyen kaçak yapılaşma, sahillerin işgali ve eğlence mekanlarının yüksek desibelli müzik yayını vatandaşı çileden çıkardı. Datça sakinleri CHP'li belediye önünde protesto gösterisi yaptı.

'KIYILARI SAVUNUYORUZ'

Yapılan basın açıklamasında, "Yerel seçimler öncesi Datçalı yurttaşlar olarak belediyeyi bir kez daha uyarıyor ve tüm bu görev ihmallerine karşı ses çıkarıyor, halktan, doğadan yana olmayan, kentli haklarımızı yok sayan yönetimlere oy vermeyeceğimizi ilan ediyoruz" denildi. Muğla Çevre Platformu ve Şezlongsuz Datça sivil insiyatiflerin çağrısı üzerine CHP'li Datça Belediyesi'nin önünde toplanan Datçalılar belediyeyi protesto etti.

'GÖRÜYOR VE İZLİYORUZ'

"Belediye görevini yap" ve Kıyıları savunuyoruz" pankartları ile ellerinde "Eski Datça böyle zulüm görmedi", "Yık yıkabilirsen deniyor belediye vazgeçiyor", "Ey belediye bizimle dalga geçme", "Belediye izinsiz mekanları sustur", "Seçimde hallederiz" ve "Belediye göstermelik ceza kesme sustur" dövizleri taşıyan vatandaşlar, belediye binası önünde slogan attı. Burada basın açıklaması yapan grup, Datça Belediyesi'ni göreve çağırdı. "Özel Çevre Koruma alanı olan Datça'da; özel olan, korunan ne kaldı?" diye sorulan basın açıklamasında, "Datça yarımadasının ekosistemine, doğasına aykırı biçimde ranta dayalı turizm politikaları ve kontrolsüz kentleşme başlı başına bir sorunken; zaten yapılaşmayı tek başına tartışmak gerekiyorken, bir de kaçak yapılaşmanın tüm yarımadada ve özellikle Datça merkezde hızla arttığını görüyoruz. Peki arkeolojik sit alanlarının korunmadığı, kaçak yapıların görünmez kılındığı, tespit edilen ve hatta yıkım kararı alınan yapılarda karar infazlarının yapılmadığı, kıyıların her gün daha da yayılan biçimde işgal edildiği ve ranta teslim edildiği bir kentte belediye nerede? Bizi duyuyor mu? Biz belediyeyi duyuyor, görüyor ve izliyoruz. Datça'nın hızla ranta, sermayeye teslim edilmesine karşı, tüm hukuksuz girişimleri durdurma yetkisi olan belediyeyi de izliyoruz ve artık 'dur, hoş görme, tolerans gösterme, belediye görevini yap' diyoruz! Belediye görevini yap, yıkım kararlarını uygula" ifadeleri kullanıldı.

'SAHİLLER İŞGAL ALTINDA'

Belediyenin görevini yapması istenilen açıklamada, "Belediye görevini yap, kıyılarda hukuksuz kiralamalara dayalı işgallere karşı, harekete geç. Kıyı Kanunu hükümlerine açık biçimde aykırılık taşıyan kıyılardaki bariyer, saksılar, tenteler, şezlonglar ve masalar gibi işgal araçlarını kaldırmak için görevini yap" denildi.

GÖREVİNİ YAP!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Belediye görevini yap; meskun mahalde müzik ve işletme ruhsatı olmayan eğlence mekanlarının müzik adı altında gürültü kirliliğine göz yumulmasını, bunun yaygın hale gelmesini kabul etmiyoruz. Belediye yüzlerce insanın bu konudaki şikayetlerini görmezden gelme. Belediye görevini yap; su sorunundan doğrudan sorumlu olmasan da su sorunun çözüm yollarını kapalı kapılar ardında değil, kamusal alanda tüm Datçalılarca tartışılmasını sağla. Belediyenin görevini yapmadığı daha pek çok durum anlatılabilir."