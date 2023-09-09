Ruhsat beklerken kamyon bağışladılar!

CHP'li Başkanvekili Erkan Özkan yönetimindeki Menderes Belediyesi'ne çok konuşulacak bir bağış yapıldı. İlçede İzmir'in tanınmış işadamlarının ortaklığıyla kurulan ve inşaata başlamak için belediyeden ruhsat alma aşamasında olan İzmir Güney Lojistik Depolama ve Ticaret Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, belediyeye 10 adet çöp aracı bağışladı. Bağış, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

'ŞARTSIZ VE İVAZSIZ YAPILDI'

Araçların değerinin 10 milyon liranın çok üzerinde olduğu belirtilirken, "İnşaata başlamak için belediyeden ruhsat isteyen kuruluş, bu kadar büyük bir bağışı ne karşılığında yaptı?" sorusu gündeme geldi. Belediye bağışın "şartsız ve ivazsız" olarak yapıldığını açıklarken Yeni Asır, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Deniz Özmüş'ün başkanlığını yürüttüğü kooperatifin genel koordinatörlüğünü yürüten iş adamı Deniz Karagöl ile görüştü.

NE ZAMAN YAPMALIYDIK?

Ruhsat aşamasındayken böyle bir bağış yapılması ve kabul edilmesinin etik olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplandıran Karagöl, "Hangi aşamada yapmamız lazım? Mesela ruhsat aldıktan sonra yapsaydık daha farklı bir fikir çıkardı. İş bittikten sonra yapsaydık da öyle. Bu kadar büyük işletmeler birileri bir şeyler düşünecek diye iş yapmaz. Birileri bir laf edecek, dedikodu yapacak diye bir strateji izleyebilir miyiz? Biz burada işadamları olarak doğru, dürüst, objektif, net, hiç kimsenin aklına bir soru işareti sokmadan bütün ortaklarımızın ortak görüşüyle iş yapıyoruz" dedi. Bağışlanan 10 aracın maliyetiyle ilgili bir rakam telaffuz etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Karagöl, şunları söyledi: "İmar durumuz numaratajımız var, ruhsat aşamasındayız şu anda. Ruhsatı belediyeden alacağız ama istesek bakanlıktan da alabilirdik. Burada depolama amaçlı binalar olacak. İzmir'in şu an açlığı depolama ve lojistik üzerinedir. Bu açığı kapatmak amacıyla yapılan, işadamlarının bir araya geldiği çok güzel bir çalışmayla yapılan bir iş. Üyelerimizin 55-60'ı İzmir Depolama ve Toptan Ticaret Merkezi'nden (İZDEP). İzmir'e ve Menderes'e çok büyük bir değer katacak, otoban girişine çok yakın bir proje."

Deniz Gümüş / Erkan Özkan

'TAMAMEN İYİ NİYETLİ'

"Belediye bize 'Bu bölgede yeşil alan, park gibi gibi işler yapabilir misiniz, desteğiniz olsun. Sosyal projelerde bize destek olun' dedi" ifadesini kullanan Karagöl, "Biz de düşündük. Belediyenin şu andaki çöp araçlarının hepsi kiralık. Biz böyle bir destek verelim dedik, onlar da tamam dediler. Bize kalsa iş makinesi almayı falan düşünüyorduk ama böyle oldu. Tamamen iyi niyetli çok güzel bir şey" dedi.

ÖZEL HABER