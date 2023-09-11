“Soyer’in hiçbir mazereti kalmadı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Narlıdere Metrosu, Üçyol Buca HRS Hattı, Çiğli Tramvayı ve Konak Tramvay Hattı araç alımı projeleri kapsamında Hazine'den beklediği dış finansman onayı geçtiğimiz günlerde gelmişti. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndan beklediği 300 milyonluk teminat mektubu talebine onay geldi. Narlıdere Metrosu'nun 30 milyon euroluk kredi anlaşması gelen onayın ardından yapılmıştı.

'ENGELLENİYORUZ' ALGISI

Bu onaylar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu hariç 3 milyar lirayı geçen bir oranda finansman ihtiyacını karşılayabileceğini belirten Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Soyer, kredi onayları için gerekli bürokratik süreci bahane ederek engelleniyoruz algısı yaratmaya çalışıyordu. Bu doğru değildi. Ancak şimdi belediyenin bu onaylarının ardından hiçbir mazereti de kalmadı. Özellikle Narlıdere Metrosu ile Çiğli Metrosu'nun bir an önce hizmete açılmasını bekliyoruz" dedi.

BUGÜN GÜNDEME GELECEK

Bu arada 300 milyon TL'lik teminat mektubu için İller Bankası ile protokol imzalanması için Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden yetki isteyecek. Yetki talebi bugün toplanacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşiminde gündeme alınacak. İlgili maddenin komisyonlara gönderilmesi bekleniyor.

'TALEBİMİZE DÖNÜŞ ALAMADIK' DEMİŞTİ

Başkan Tunç Soyer 300 milyonluk teminat mektubu ile ilgili gazetelere verdiği röportajda "8 Ağustos 2022 tarihinde yerel bankalardan kullanacağımız kredi limitini artırma amacı ile talep edilen teminat mektubu kapsamında İller Bankası'ndan 300 milyon TL tutarında teminat mektubu talebimiz 8 Ağustos 2022 tarihinde İller Bankası'na iletildi ama bu talebimize de herhangi bir dönüş ne yazık ki alamadık" ifadelerini kullanmıştı.