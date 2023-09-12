İzmir felaketi yaşıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 9-10 Eylül 2023 tarihinde Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ni tamamladığını, zirve sonuçlarıyla ilgili kapsamlı değerlendirmeyi uluslararası basınla gerçekleştirilen toplantıda yaptıklarını hatırlattı. Erdoğan, "G20 bugüne kadar karşılaştığımız birçok sınamada liderlik görevini başarıyla yerine getirdi ve etkinliğini kanıtladı. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların üstesinden de yine G20'nin kararlı, etkili ve çözüm odaklı anlayışıyla geleceğimize inanıyorum. Zirve bildirgesinde Karadeniz girişimiyle ilgili çabalarımıza atıf yapılmasını, kutsal kitaplara yönelik saldırıların kınanmasını, Sıfır Atık projelerinin önemine değinilmesini, terör meselesinde net tutum alınmasını, ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya adına kıymetli buluyoruz. Uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak gelecekte de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İki gün boyunca gerçekleştirdiğimiz istişarelerin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İZMİRLİLER İLLALLAH DİYOR'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinen Başkan Erdoğan, "Yerel seçimlerde de CHP'nin eline düşen şehirlerimizi de milletin tertemiz oyları ile kurtaracak ve Cumhur ittifakı'na verecek inancındayız. Bunun için rehavete kapılmadan çok çalışacak ve milletin gönlünü de seçimi de kazanacağız" dedi. "Bizim belediye başkanlığımızın kalitesi, seviyesini İstanbullu gayet iyi bilir, Ankaralı gayet iyi bilir" diyen Erdoğan, "Öbür tarafta şöyle bir İzmir'e bakın. İzmir'in belediyeciliği ne durumda görüyorsunuz. Şu anda İzmir bir felaketi yaşıyor. Türkiye'de maalesef şu anda oralarda yaşayan vatandaşlarım 'illallah' diyor" ifadelerini kullandı.

ABD'DE HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

ABD ile yakalanan olumlu havanın önümüzdeki dönemlerde ticarete de pozitif şekilde yansıyacağının altını çizen Erdoğan, "Ekonomimizin sağladığımız destekleyici adımlar ve özel sektörün dinamizmi ile ortaya koyduğu gelişim tüm ülkeler gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımcıların da ilgisini çekiyor. 2019'da 20 milyar doların altındaki ticaret hacmimizi 2022 yılında 32 milyar doların üzerine taşıyabildiysek, 100 milyar dolar hedefimize de ulaşacağız demektir" dedi.

SİSİ İLE OLUMLU GÖRÜŞME

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine ilişkin, "Görüşmemiz gayet olumlu geçti. Türkiye ve Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye birlikte en kısa zamanda ulaştıracağız. Her iki ülke ekonomi ve ticari alanda büyük potansiyele sahip. Karşılıklı ticaret hacmimizi iki katına çıkarmak için çalışma yapacağız. İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi Suriye meselesi başta olmak üzere birçok bölgesel sorun alanında olumlu neticeler almamızı sağlayabilir"dedi.