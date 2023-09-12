Tarihi gün: Sivil Anayasa çağrısı Ulucanlar’dan yapılacak

Türk demokrasisine en ağır darbeyi vurarak sekteye uğratan 12 Eylül kanlı darbesinin üzerinden 43 yıl geçti. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi tarihi bir ana daha şahitlik edecek. 12 Eylül'ün acı hatıralarının sembolü olarak nitelendirilen Ulucanlar'da yeni Anayasa'ya ışık tutulacak. Darbe ürünü Anayasa'nın yerine yeni Anayasa çalışmaları son yıllarda hızlandırılırken, sivil ve özgürlükçü yeni Anayasa için 12 Eylül'ün yıldönümünde Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenecek sempozyumda Başkan Erdoğan'ın çağrıda bulunması bekleniyor.

TARİHİ MESAJLAR VERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu iş birliğinde "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"na Başkan Erdoğan da katılacak. Erdoğan, sempozyumda Türkiye Yüzyılı'na yakışır sivil, kuşatıcı ve özgürlükçü Anayasa çağrısını yineleyecek. İki oturumda düzenlenecek sempozyumda yeni Anayasa ile ilgili önemli mesajlar verilecek. 12 Eylül darbe döneminde birçok acı olaya ev sahipliği yapan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek sempozyumda Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sivil Anayasa için tarihi konuşmalar gerçekleştirecek.

19 MAHKUM BURADA İDAM EDİLDİ

1923'te askeri depo olarak hizmet vermek üzere inşa edilen ve günümüzde müzeye çevrilen Ulucanlar Cezaevi Müzesi bahçesindeki sembolik darağacı gibi müzeye hapsedildi. Cezaevinde Atatürk döneminde 7, 20 Mayıs 1963'teki başarısız askeri darbe girişimi sonrası 2, 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası 3 ve 12 Eylül 1980 darbesi sonrası 7 mahkum infazı gerçekleştirilmişti. 2006 yılında kapatılan cezaevi 2010'da müze olarak açıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN PAŞİNYAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilerek, "Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.