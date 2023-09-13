CHP’lileri kızdıran fotoğraf!

Yerel seçimleri öncesinde gerçekleştirilecek il kongresine sayılı günler kala CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun Konak'taki bir lokantanın önünde birlikte çektirip sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf tartışma konusu yarattı.

'TAM GAZ DEVAM'

Fotoğrafta geçen ayki CHP Menemen İlçe Kongresi'nde tekrar ilçe başkan adayı olmayan ve tarafsızlığını koruyamadığı öne sürülen eski ilçe başkanı Ömer Güney ile Menemen'de yeni ilçe başkanı seçilen Hüseyin Özbey ile Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kişi yer aldı. Asıl tepki çeken olay ise yerel seçimlerde Menemen'den belediye başkan aday adayı olacağı iddia edilen Güney'in de yer aldığı fotoğrafın altına Aslanoğlu'nun "Yerel seçim hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Menemen Belediyesi'nde bir kez daha CHP bayrağını dalgalandıracağız" sözlerini yazması oldu.

'SİYASETEN ETİK DEĞİL'

Aslanoğlu'nun üstü kapalı olarak Güney'i işaret ettiği yorumlarına neden olan manidar paylaşıma tepki gösteren Menemen'deki CHP'liler, "Henüz Aslanoğlu'nun önümüzdeki CHP İl Kongresi'nde yeniden başkan seçilip seçilemeyeceği netlik kazanmamışken bu paylaşımla Güney'i işaret etmesi siyaseten hiç etik değil" diye konuştu