Aydın'da Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında, belediyenin ulaşım şirketinin zararı gündeme geldi. Toplantıyı yöneten Başkan Çerçioğlu, zarar nedeninin 2 yılda akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların olduğunu öne sürdü. AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı ise Sayıştay raporunda şirketin zararına ilişkin belediyenin spor kulübüne verilen sponsorlukların dayanak gösterildiğini ifade etti. Konuyla ilgili söz alan MHP'li Didim Belediyesi Meclis Üyesi Eda Yücel İlhan, Çerçioğlu'nun hizmet etmek yerine sürekli iktidarı eleştirdiğini ifade etti.

'SİZ YÖNETMİYOR MUSUNUZ'

İlhan "4 yıl geçti, meclis üyesiyiz. Eleştiriye tahammülünüz yok. Ne zaman eleştirilseniz tepki veriyorsunuz, insanları hırçınlaştırıyorsunuz. Küçümsemeyin, biz de seçilerek geldik. Her zaman hükümeti suçluyorsunuz. 4 yıldır beceriksizliğinizi hep iktidara mal ediyorsunuz. Neden hep iktidarı suçluyorsunuz. Sizin yönetiminize Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı karışıyor? Aydın ve ilçelerini siz yönetmiyor musunuz? Bakın Didim'i pislik götürüyor" diye konuştu. Başkan Çerçioğlu ise eleştiri karşısında şaşkına döndü.