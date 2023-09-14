CHP’li Tanrıkulu için soruşturma izin talebi Bakanlık’ta

CHP'Lİ Sezgin Tanrıkulu'nun, katıldığı TV programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında 9 Eylül'de soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılık'tan dün yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'nca soruşturma başlatılan 28'nci Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında; 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir" denildi.