  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika CHP’li Tanrıkulu için soruşturma izin talebi Bakanlık’ta

CHP’li Tanrıkulu için soruşturma izin talebi Bakanlık’ta

HABER MERKEZİ
CHP’li Tanrıkulu için soruşturma izin talebi Bakanlık’ta
CHP'Lİ Sezgin Tanrıkulu'nun, katıldığı TV programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında 9 Eylül'de soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılık'tan dün yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'nca soruşturma başlatılan 28'nci Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında; 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA