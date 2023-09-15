AK Parti Bayraklı’da bayrak değişimi

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı avukat Metehan Yeğen'in geçtiğimiz ayki istifası ile boşalan ilçe başkanlığına atanan Tarkan Düzman, AK Parti Bayraklı Teşkilatı ve üyelerinin coşkulu katılımları ile görevini Yeğen'den devir aldı. Çiçeği burnunda ilçe başkanı Tarkan Düzman, partililere seslendi. Düzman, önceki yıllarda Bayraklı'da icra ettiği ilçe başkan yardımcılığı meclis üyeliği ve SKM başkanlıkları görevlerinden bahsederek geçmişte olduğu gibi bugünden sonra da çok çalışarak samimiyetle ihlasla gayretle Bayraklı halkına ve AK Parti'ye hizmet edeceğini, bu yolda elinden gelen tüm gayreti göstereceğini dile getirdi. İlçe başkanlığı koltuğunu devreden önceki ilçe başkanı avukat Metehan Yeğen de görevi devrettiği yeni ilçe başkanı Düzman'a başarılar diledi.