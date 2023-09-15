Atatürk Evi ziyaretçi sayısında rekor kırdı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümüne sayılı günler kala Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti. Çankırı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin 2023 yılı itibari ile ağırladığı 150 bin ziyaretçi sayısı ile rekor kırdığını açıkladı. Ziyaretçiler için açılan özel defteri imzalayan Çankırı, "İzmir'in kadın milletvekili olarak emanetine sahip çıkmak adına var gücümüzle çalışıyoruz" notunu düştü. Çankırı ayrıca evin bahçesindeki Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dikildiği rivayet edilen tarihi nar ağacının da tarihi ve kültürel değeri nedeniyle Beyoğlu Belediyesi tarafından koruma altına alındığını belirtti.