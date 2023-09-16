7 üniversitenin rektörleri değişti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte rektör atamaları da gerçekleştirildi. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince; Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Çağrı Erhan; Atılım Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Serkan Eryılmaz; Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu; İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Fadime Yüksektepe; Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. İbrahim Özcoşar; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Rahmi Er; Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Levent Kandiller atandı. Prof. Dr. Levent Kandiller, "Yaşar Üniversitesi, Türkiye genelinde ve yurtdışında yükselen bir değer olmayı sürdürecektir" dedi.