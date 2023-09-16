Türkiye’nin içinde olmadığı koridorlar etkin değildir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'na katıldı. Fidan, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye, jeopolitik ve jeoekonomik düzlemlerin merkezi konumda olan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrar, refah ve güvenlik üreten bir devlet durumundadır. Çok taraflı platformlarda öncü rol oynayan, uluslararası ekonomik sistemdeki aksaklıklara karşı adil, insan odaklı politika ve girişimler sürdüren bir ülkeyiz. Sadece, son G-20 Liderler Zirvesi'ne bakmak bile, Türkiye'nin uluslararası rolünü anlamak bakımından yeterli olacaktır" diye konuştu.

'HER PLANA AÇIK OLDUK'

Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz üzere G-20 Zirvesi, uluslararası ulaştırma koridorları bakımından da bazı yeni fikirlere sahne oldu. Biz, üç kıtanın buluştuğu bir noktada, işbirliğini teşvik eden her plana açık olduk. Ancak şu bilinmelidir ki bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu da rasyonel hesaplamalarla her zaman öne çıkıyor. Türk dünyasını Avrupa'ya bağlayan Hazar Geçişli Orta Koridor ve Irak üzerinden geçecek Kalkınma Yolu, Türkiye'nin bağlantısallık açısından merkezi rolünü ortaya koymaktadır."