İzmir’i kavgasız yönetmeye az kaldı

Dün gerçekleştirilen CHP İzmir 38. Olağan İl Kongresi'nde olay çıktı. Kongrede seçim çarşaf liste mi yapılsın yoksa blok liste mi yapılsın tartışmaları kavgaya dönüştü. Kavga görüntüleri kongrenin önüne geçerken, AK Parti cephesinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

BURSALI: BİLDİK GÖRÜNTÜLER!

Olaylı kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı sosyal medyadan tepki gösterdi. Bursalı açıklamasında şunları söyledi; "YİNE CHP.. YİNE BİLDİK GÖRÜNTÜLER!! Dakika bir gol bir! İlk il kongresi ve adres bildik görüntüler bildik. İzmir gibi hoşgörü ve sevgi kentinde böylesine koltuk kavgasına tutuşan CHP kadroları, ülkeyi nasıl yönetebilir ki! Az kaldı! İzmir'i de kavgasız, gürültüsüz yönetmeye artık sadece 6 ay kaldı!" dedi.

SAYGILI: HİZMET DERDİ YOK

Olaylı kongreye bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Saygılı sosyal medya hesabından kongrede meydan gelen kavga görüntülerini paylaşırken, "CHP İzmir'den kongre manzaraları! İçinde parçalanmışlık var, kavga var, yumruk var. Peki ne yok? Demokrasi yok, barış yok, hizmet derdi yok! Kalemiz dedikleri şehre bunu yakıştırmışlar (!)" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da kongrede yaşanan kavgalara tepki gösterdi. Bölünmez Çankırı, "İzmir'in demokrat ruhuna hiç yakışmayan bu arbedeyi üzülerek takip ettik. Kendi içlerinde bu acı duruma düşenlerin bir ara ittifak ile ülke yönetme hayalleri vardı :)" şeklinde konuştu.

İNAN: ŞİDDET ÇÖZÜM OLMAZ

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan olaylı kongreye ilişkin sosyal medyadan tepki gösterdi. İnan, "CHP İzmir İl Kongresi'ndeki şehrimize yakışmayan görüntüleri üzülerek izledim. Şiddet, siyasette hiçbir sorunun çözümü olamaz. Genç kardeşlerim, siyaset bu değil lütfen örnek almayın. Olaylı kongre, CHP için İzmir'de sonun başlangıcıdır" diye konuştu.

KONYA KONGRESİNDE DE OLAYLAR ÇIKTI

İzmir kongresinde yaşananların ardından dün de CHP 38'inci Olağan Konya İl Kongresi'nde gergin anlar yaşandı. 3 adayın yarıştığı başkanlık yarışında blok liste krizi çıktı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavga esnasında CHP'li Tuzluklu ilçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa mevcut İl Başkanı Bekir Yaman'ın yakasından tutup sarstı. Akbuğa tartışmalar yaşanırken rahatsızlandı, bazı partililer de tepki olarak salonu terk etti. Kalabalığın arasında kalan bazı kadın partililer ise zor anlar yaşadı. İkili arasında yaşanan arbede bazı partililerin araya girmesiyle sonlandı.

'YUMRUKÇU' GÜVEN DİSİPLİN KURULU'NDA!

Seçim sonunda kazanan Şenol Aslanoğlu'nun Disiplin Kurulu adayları arasında yer alan İsmet Güven dikkat çekti. Güven, 2015 yılında birlikte görev yaptığı Mustafa Karagöz'e istifa etmesi için baskı kurduğu iddiası ve yumruk attığı gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti. Partiden ihraç edilen Güven, Kasım 2016'da ise dönemin Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır tarafından partiye yeniden üye yapılmıştı. Güven, 8 yıl sonra yine aynı görevle listeye girerek Disiplin Kurulu'na seçildi.

KILIÇDAROĞLU OLAYLARIN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkaranların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir" ifadesi kullanıldı.

'SÖZ KESMEK DEĞİL SÖZE DEĞER VERMEK ÖNEMLİ'

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir il kongresinde gençler tarafından sloganlarla sözünün kesilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaşanan durumun partiye yakışmadığını söyledi. Özel, "CHP'nin kendi arasındaki yarışlarda söz kesmek değil, söze değer vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Parti vicdanında susturanlar değil, dinleyenler kabul görür. Hani diyorduk ya seçimden önce; Taş atanlar değil kalp yapanlar kazanacak. Laf atanlar değil, dinleyenler ve olgunlukla karar verenlerin bu partiye daha çok katkı yapacağını düşünüyoruz" dedi.