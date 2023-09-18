Sıfır Atık çağrısına Katar’dan destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şeyha Moza Hanımefendi, 2022 yılında BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak küresel çağrımızı cevapsız bırakmadı" dedi. Emine Erdoğan, Türkevi'nde Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Katar Emiri'nin kıymetli annesi Şeyha Moza bint Nasır ile New York'ta bir araya gelmekten mutluluk duydum. Birleşmiş Milletler çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaları ve Sıfır Atık Yüksek Şahsiyetler Danışma Kurulu tecrübemizi paylaştım. İş birliği alanlarımız hakkında görüş paylaşımında bulunduk. Bu vesileyle Şeyha Moza Hanımefendi, 2022 yılında BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak küresel çağrımızı cevapsız bırakmadı. Ortak evimiz dünyanın geleceği adına ve rdiği Sıfır Atık sözü için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.