Azerbaycan’dan Karabağ’da anti-terör operasyonu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın provokasyonlarına karşı 'anti-terör' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde işlenen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, kurtarılmış topraklara dönen sivil nüfusun yanı sıra yeniden inşa ve imar çalışmalarında yer alan sivil işçilerin ve askeri personelin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel nitelikte anti-terör tedbirleri başlatılmıştır" denildi.

GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hasanov'un operasyon konusunda bilgilendirdiği Bakan Güler, Türkiye'nin her zamanki gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.