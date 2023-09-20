Bayrak krizinden sonra şimdi de çelenk krizi

Muğla'da, CHP'li Fethiye Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü'nde düzenlenen çelenk sunma törenine, belediye çelengini getirmeyi unutunca anıta çelenk sunamadı. Duruma çok sinirlenen CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca, kısa süre belediye personeliyle tartıştı. Karaca, protokol üyelerinin ve ilköğretim öğrencilerinin önünde Özel Kalem Müdürü'ne ve diğer birim müdürlerine "Sizin yapacağınız işin..." diyerek tepki gösterdi. Karaca'nın, cümlesini bitirmemesine rağmen sarf ettiği sözler yakışıksız olarak nitelendirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, geçen ay da Türk bayrağı üzerine adını ve belediye logosunu bastırarak, bayrakları şehrin farklı noktalarına astırmıştı. Muğla Valiliği, kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görselleri, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemleri başlatmıştı.

Törende kaymakamlık makamı çelenginin anıta sunulmasının ardından Fethiye Belediyesi çelenginin anıta sunulması beklendi. Ancak, belediye ekiplerinin çelengi törene getirmeyi unuttuğu ortaya çıktı.

DİĞER SKANDALLARI

- CHP'li Başkan Karaca'nın 2021'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda otobüs üstünden yere bayrak attığı ve Fethiye halkının yerden topladığı görüntüler de çok büyük tepki çekmişti. - Karaca'nın 2021'de basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız'a 12 dakika boyunca art arda çirkin küfürler ettiği skandal ses kaydı ortaya çıkmıştı. Alim Karaca partisi tarafından disipline sevk edilmişti. - Bir vatandaş, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi'nin ardından sokakta yürüdüğü sırada CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve yanındaki bir kişinin saldırısına uğradığını ileri sürmüş ve şikayetçi olmuştu. - Fethiye'ye tatile giden Çağlar Özbakır, 2020'de trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile şoförünün kendisine hakaret ederek, otomobiline zarar verdiği iddiasıyla polise şikayetçi olmuştu.