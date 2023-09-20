Hem LGBTİ yancısı hem de değerler karşıtı

Göreve gelmeden önce "LGBTİ+ dostu belediyecilik" sözleşmesi imzalayan ve seçilince de LGBTİ+ bayrağıyla poz veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal bir açıklama geldi. Daha bir gün önce LGBTİ+ yayını yapan bir medya organına çıkıp "Büyükşehir Belediyesi olarak LGBTİ'li bireylerin emrindeyiz" diyen Soyer, bir gün sonra öğrencilere değerler eğitimi vermek için uygulanmaya başlanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesine saldırdı. Soyer'in LGBTİ+'nin emrinde olduğunu söylerken "bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere bağlı" öğrenciler yetiştirmek için Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle hayata geçirilen ÇEDES projesine karşı çıkıp algı oluşturmaya çalışması şaşkınlık yarattı.Soyer, bir gün önce LGBTİ+ yanlısı yayınlar yapan bir kanaldaki Büyük Hayat Buluşması programına konuk oldu.

PROGRAMA KONUK OLDU

Soyer, "İzmir'de LGBTİ+ vatandaşlarımız için bir daire başkanlığı var. LGBTİ bireyleri her türlü talepleri için bize gelebilir. Biz emirlerinde ve hazırız" dedi. Soyer bir gün sonra ise öğrencilere değerler eğitimi verilmesi için uygulanan ÇEDES projesini eleştirerek, "İzmir'i uygulamanın pilot ili olarak seçenlere de tek bir lafım var: İzmir'den size bir şeyh çıkmaz!" ifadelerini kullanarak uygulamayı başka alanlara çekip algı oluturmaya çalıştı. Bir paylaşım yapan Soyer, "İzmir'in ağacı, yaşken de dimdiktir. Hukuku, bilimi ve laikliği zedeleyen ÇEDES projesi iptal edilene kadar mücadelemizle buradayız. İyi bilinsin ki Anayasamızın 4. maddesi gereği Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve laiktir. Daima da öyle kalacak. Asla vazgeçmeyiz!" ifadelerini kullandı.

BU NASIL BİR ANLAYIŞ!

Soyer, bu açıklamalarıyla uygulamayı laikliğe aykırıymış gibi gösterip başka yönlere çekti ve algı oluşturmaya çalıştı. Soyer'in LGBTİ+'ye destek verip değerler eğitimine karşı çıkması akıllara, "Bu nasıl bir değerler anlayışı?" sorusunu getirdi.

HAMZA DAĞ: MANİPÜLE ETMEYE ÇALISIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Dağ, şunları kaydetti: "Soyer projeye dair hiçbir bilgisi olmadan kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor. ÇEDES Projesi, Değerler Kulübü'ne katılan öğrencilere milli ve manevi değerlerimizin öğretimini ve gençlerin çevre hassasiyetinin artırılmasını kapsamaktadır. İmamların okullarda ders vereceği bilgisi doğru değildir ve İzmir bu proje için pilot il olarak seçilmemiştir. Beceriksiz belediye başkanlığı kariyerinizi gizlemek için "Laik Atak" çıkışlarınız beyhude.."