İzmir’den kaçan PKK’lı Suriye’de öldürüldü

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG/ YPJ'nin sözde Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu Sara/ Şervin Derik kod adlı Uman Derviş'i Suriye'nin Münbiç şehrinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Şervin Derik kod adlı Uman Derviş, aynı zamanda PKK'nın Türkiye'de metropollerde eylemler gerçekleştirmek üzere kurduğu PKK'nın sözde Şehit Salih Metropol Birimi sorumlularındandı. Terörist Uman Derviş, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilmesi planlanan eylemleri organize ediyordu.

EYLEM TALİMATLARI VERMİŞTİ

Terörist Şervin Derik kod adlı Uman Derviş, Münbiç Genel Sorumlusu olması itibarıyla Münbiç sınırında yer alan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde görev yapan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren örgüt mensubuydu. Bununla birlikte örgütün Türkiye'de metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere yetiştirdiği kadrolardan Suriye'de bulunanların da sorumluluğu doğrudan Uman Derviş'e bağlıydı ve son dönemde Türkiye'ye yönelik eylemselliği artırmak için her fırsatı deniyorlardı. Derviş, 1998-2014 yılları arasında Irak'ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlenmiş ve PKK'nın şehir eylemlerini organize eden Şehit Salih Metropol Birimi'nde sorumlu düzeyde faaliyet yürütmeye başlamıştı.

2015'TE İZMİR'E GELMİŞTİ

Şehirde gizlenme eğitimleri alan Şervin Derik 2015 yılında Türkiye'ye gelerek İzmir'de örgütsel faaliyetler yürütüp tekrar Suriye'ye kaçmıştı.

GRİ KATEGORİDEKİ BİR TERÖRİST ETKİSİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde Gri kategoride yer alan Ramazan Eliçümüş'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da geçtiğimiz gün 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Şırnak'ın Güçlükonak kırsalında, J-SİHA desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timleri'nin katılımıyla Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu; Bakanlığımız terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan Renas kod adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi" ifadelerine yer verdi.