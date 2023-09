‘Zillet yandaşı felaket tellalları barışı baltalıyor’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP çığırtkanı muhalif TV kanallarının sahip ve sorumluları gördükleri iktidar rüyasından zillet ittifakının seçimlerde uğradığı hezimete rağmen uyanamamıştır." şeklinde bir açıklama yaptı.

'AKŞAMA KADAR ATIP TUTUYORLAR'

YALÇIN, "CHP yandaşı kanallar hâlâ aynı beyin yakan nakaratları sayıklamakta. Türkiye'nin ilerleme ve kazanımlarını yok sayan yayınlarını ısrarla sürdürmektedir. Türkiye'nin gerek içeride gerekse dışarıda sahip olduğu, eriştiği her şey ve sağladığı her kazanım, kör inat uğruna, sığ politika anlayışıyla ret ve inkâr edilmektedir. Her gün sabahtan akşama, akşamdan sabaha iktidara ve Cumhur İttifakına atıp tutulmaktadır. Ekonomi başta olmak üzere hemen her konuda karanlık ve karamsar tablolar çizilerek halk arasında panik ve ümitsizlik körüklenmektedir. Borazan kanalların hâlâ bodoslama destek verdiği CHP ise kendi derdine düşmüş vaziyettedir" dedi.