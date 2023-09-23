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Asıl mesele ballı belediye pastasından pay kapma

HABER MERKEZİ
Asıl mesele ballı belediye pastasından pay kapma
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP çığırtkanı muhalif TV kanallarının sahip ve sorumlularının, gördükleri iktidar rüyasından, zillet ittifakının seçimlerde uğradığı hezimete rağmen uyanamadığını" kaydetti. Yalçın, Ümit Özlale'nin İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması hakkında, "Hem halkı hem de zillet ortaklarını aldatmaya dönük basit bir şark kurnazlığı" dedi. Meselenin arkasında, ince çıkar hesaplarının ve ballı belediye pastasından pay kapma planlarının olduğunu ileri süren Yalçın, "Hepsi de pekala bilmektedir ki zillet bağlaşıkları birbirine sıkı sıkıya tutunmadan hiçbir metropol kentte, hiçbir büyük şehirde belediye başkanlığı kazanılması mümkün değildir" iddiasında bulundu.
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