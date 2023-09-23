CHP kongresindeki kavga yargıya taşındı

CHP İzmir İl Kongresi'nde yaşanan yumruklu kavga yargıya taşındı. CHP İzmir İl başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı'na olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunarak haklarında gerekli işlemin yapılmasını istedi. Savcılığa kongrede yaşananlarla ilgili görüntüler de teslim edildi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Burada bir adli süreci yürüteceğiz. Orada kavga çıkaranların önemli bölümü parti üyesi değil. Parti üyesi varsa atacağız. Kim azmettirdiyse onu da bu partiden atacağız. Onların yeri Cumhuriyet Halk Partisi değil. Oradakilerin kiminle salona geldiğini herkes gördü. Bir linç girişimi oldu. Partililerimiz sağ olsunlar kalkan oldu" demişti.