Gece yarısı sözleşmesine çalışanlardan protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye- İş Sendikası yönetimi arasında, önceki gece saatlerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme İSTON A.Ş, İSBAK A.Ş VE sendikaya bağlı diğer İBB çalışanları tarafından tepki topladı. Belediyeİş Sendikası'na bağlı çalışanlar, sendikanın Fatih'teki binasının önüne gelerek eylem yaptı. Toplu sözleşmeyi reddeden çalışanlar, sloganlar atarak sendika yönetimini bina dışına çağırdı. Bina kapısında ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çalışanlar, "Bu kadar insanın hakkını yediler, bir gecede sattılar. Biz grev kararı aldık, onlar da bize grev kararınız tamamdır dediler. Grev yapmamız gereken günün sabahının gecesinde bizi masada sattılar" diye konuştu.