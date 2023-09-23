Kimyasal iddiası İzmir’i karıştırdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İzmir'de koku sorununu çözecek" diyerek Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan ettiği Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'den büyük bir iddia geldi. Soyer'in Akşener'in koku çıkışı için "Geriden geliyorlar, Körfez artık kokmuyor" derken Özlale, Tunç Soyer başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin yüz milyonlarca lira harcayarak Körfez'e koku giderici kimyasal boşalttığını iddia etti.

'FATURALARDA VARDIR'

Özlale, "Bu iddialarımla ilgili aksini iddia edecek olurlarsa kendileriyle memnuniyetle tartışabiliriz. Bunlar Büyükşehir'in faturalarında vardır. Zaten şu anda Körfez'de yaşaması gereken bir hayatın olmadığını biliyoruz. Bu koku meselesinde gerçekten Büyükşehir Belediyesi'yle tartışmak yerine İzmirlinin takdirine bırakıyorum. Her gün 1100 ton çamurun körfeze aktarılmasına bakabilirsiniz. Günün sonunda buna karar verecek olanın İzmirliler olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İZSU'DAN VİDEOLU YANIT

İZSU ise, Özlale'nin iddialarına bir vide o ile yanıt verdi. Belediyenin İzmir Körfezi ile ilgili yaptığı çalışmaların anlatıldığı video, "Parfümü yok ki sıkasın, kimyasalı yok ki dökesin... 4 yılda körfezi nasıl temizlediğimizi, kokuyu nasıl ortadan kaldırdığımızı bir hatırlatalım" notu ile paylaşıldı. İZSU ayrıca detaylı bir açıklama yaparak iddiayı reddetti.

AK PARTİ İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI: ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ ETMELİ

ÖZLALE'NİN "Körfezin kokusunu gidermek için kimyasal kullanılıyor" açıklamasını değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı şunları söyledi: "Kimyasal analizin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılması lazım. Koli basiline kadar bakılmalı. Halkımız hala balık tutuyor birçok yerde. Körfez temizliğinin tamamının durumuna bakmak gerek. İzmir'de suya girilmiyor, koku da yok ama mikrop yuvası... Kokunun sezonluk bitmiş olması o işin başarılı olduğu anlamına gelmez. Bunun iyi analiz edilmesi için yapılacak teknik işler vardır."

ŞENOL ASLANOĞLU'NDAN SİTEM: DAHA DÜN BERABER OY İSTEDİK

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, İyi Partili Ümit Özlale'ye sitem etti. Aslanoğlu, "Koku problemini çözeceğim dedikten sonra öyle bir problemin olmadığını öğrendiği için, konuyu 'kimyasal' kullanıyorlar seviyesine çekmek İzmirlilerin kabul edeceği siyaset tarzı değildir. Daha düne kadar birlikte çalıştığımız, vatandaştan birlikte oy istediğimiz bir partinin büyükşehir belediye adayının bu suçlayıcı ve kabul edilemez tavrı bizleri üzmüştür. Söz konusu İzmir olunca herkesin biraz daha düşünerek konuşması gerekir" diye konuştu.

'YAĞIŞLARDAKİ ARTIŞ ÇOK ÖNEMLİ'

Yeni Asır'a konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ise, "Bu iş kimyasal dökmekle olmaz. Körfez'in şu an kokmamasının sebebi ise, belediyenin yaptığı çalışmalar değil Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yağışlarda yüzde 50'yi bulan artış çok önemli. Yoksa Mart ayında Körfez yine çok ciddi kokuyordu" dedi.

Kuvvetli bir aday değil

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale için "Akademisyen olarak kıymetli ama kuvvetli bir aday değil" yorumunda bulundu. Soyer, "İzmir'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın da adı geçiyor. Kulağınıza geldi mi?" sorusuna ise, "Evet, geldi. Öyle bir ihtimal görmüyorum. İzmirli, ithal adaya tepkilidir. Milletvekili listesinde benzer tepkiler görüldü" diye cevap verdi.