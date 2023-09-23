Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık çalışmaları kapsamında Sıfır Atık Vakfı kuruldu. Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunarak her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Resmi Gazete kararı ile Sıfır Atık Vakfı kuruldu.

VAKFIN KURUCULARI

Vakfın kurucuları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde projeyi yürüten Murat Kurum yer aldı. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un yanı sıra Sıfır Atık Vakfı'nın kurucuları arasında Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kübra Kalyoncu Şeherli, Prof. Dr. Zekai Şen, Samed Ağırbaş, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Hilmi Türkmen, Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Vedat Demiröz de bulundu.

İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN

Sıfır Atık Vakfı; çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması, her türlü çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, kaynakların verimli kullanımının sağlanması, su kaynaklarının verimli kullanımı, su kaynaklarının temizliğinin korunması, arıtılmış atık suların yeniden kullanımının teşviki, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması için önem taşıyor.

433 MİLYON AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle layık görülen Sıfır Atık projesi kapsamında bugüne kadar; 24,5 milyon ton kağıt, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 10,2 milyon ton organik atık dönüştürüldü; 96 milyar TL ekonomik kazanç elde edildi. 703 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 711 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı, 433 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.