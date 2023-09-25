Erbaş: Kur’an tüm insanlığın reçetesidir

İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nda gençlerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki verdi. Erbaş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin, "Buradan o gafillere ve Kur'an'ı bilmeyenlere, tanımayanlara sesleniyorum; yanlış yapıyorsunuz, insan haklarına ve kutsallara saldırarak toplumsal huzurun ve barışın temeline zarar veriyorsunuz, adeta dinamit koyuyorsunuz. Gelin, Kur'an'ı ve İslam'ı anlamaya, tanımaya çalışın. Kur'an ve İslam tüm insanlığın reçetesidir" dedi.