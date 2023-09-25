  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Erbaş: Kur’an tüm insanlığın reçetesidir

Erbaş: Kur’an tüm insanlığın reçetesidir

HABER MERKEZİ
Erbaş: Kur’an tüm insanlığın reçetesidir
İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nda gençlerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki verdi. Erbaş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin, "Buradan o gafillere ve Kur'an'ı bilmeyenlere, tanımayanlara sesleniyorum; yanlış yapıyorsunuz, insan haklarına ve kutsallara saldırarak toplumsal huzurun ve barışın temeline zarar veriyorsunuz, adeta dinamit koyuyorsunuz. Gelin, Kur'an'ı ve İslam'ı anlamaya, tanımaya çalışın. Kur'an ve İslam tüm insanlığın reçetesidir" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA