Gürsel eleştirdi Tuncay çıldırdı!

Önce delegeden çizik yiyip Genel Başkan Yardımcılığı'ndan ve en son seçimlerin ardından Genel Başkan Başdanışmanlığı'ndan da olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP'li belediyelerde asansör firması pazarlama girişimlerinin de açığa çıkıp büyümesinin ardından iyice çıldırdı. Özkan, kendisiyle ilgili en ufak eleştirilere bile ağır hakaretlerle cevap vermeye başladı.

Şenol Aslanoğlu

'ÖYLE BİR DÜNYA YOK'

Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu için "edepsiz", "terbiyesiz", "şeytanla yatağa giren" gibi yakışıksız ifadeler kullanan Özkan, önceki gün CHP İl Kongresi'nde kendisiyle ilgili eleştiri yapan İzmir iş dünyasının tanınmış ismi ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a hakaretlerle cevap verdi. Özkan, Erol'un eleştirisi için 'paçamızı ısırıyor" gibi bir nitelendirmede bulundu. İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, CHP Ankara İl Kongresi'nde gündem olan bir konuşmaya imza attı. "Bu kurultay genel başkanlık kurultayı olarak değerlendirilmemeli. Bu kurultay CHP'nin yeni kadrolarına açılım olarak değerlendirilmelidir" diyen Erol, "Geçmişte genel başkanın yanında yer alan, bu partiyi uçuruma götüren, milletvekilliklerini alan şimdi değişim adına yola çıkmışlar. Öyle bir dünya yok. Bir gün bir yerde başka gün bir yerde durmak yok. Bize düşen ne? Taraf değiştiren, günlük siyaset yapan, bu tarafta değişim diye yola çıkan Tekin Bingöl gibi, Bülent Tezcan gibi adamlara bu partide siyaset yaptırmamamız lazım. Diğer taraftan ne yapmamız lazım, bu yalnızca bu taraf için geçerli değil, bide bunun genel merkez ayağı var. Burda ne yapacağız Erdoğan Toprak gibi, Tuncay Özkan gibi adamlara orada da siyaset yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bülent Tezcan

'YENİ KADRO KURMALIYIZ'

Erol konuşmasını şu özlerle sürdürdü: "Peki ne yapacağız, nerede olursa olsun, ister sayın genel başkanımızın listesine ister sayın Özgür Özel'in listesinde. Doğru adam, parti içi olması gereken, partiye değer katacak kim olursa olsun onlardan yeni bir kadro kurmak lazım. Partinin ufkunu biz ancak böyle açabiliriz." Sinirlerinin yıprandığı anlaşılan Tuncay Özkan ise, Gürsel Erol'a sosyal medyadan hakaretlerle cevap verdi. Özkan, "Arsızı, uğursuzu, biz mücadelemiz için zindanda iken özel aflarla paçayı yırtanı, paraya tapanı "dava adamı" olmuş laf sokuyor. Sonra niye yanıt vermiyorsun baskısı. CHP örgütü kimin ne olduğunu bilir. Biri paçamızı ısırıyor diye biz de onu ısıracak değiliz. Hep yaptığımız gibi, yürür gideriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Toprak

'ŞEYTANLA YATAĞA GİREN' DEMİŞTİ

Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Kongresi öncesi kendisi aleyhinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Deniz Yücel ile Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik için "İl Başkanı'na genel merkez koridorlarında dedikodu yapanlar karar veremez" diyen İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Özkan, Aslanoğlu için, "Dedikoducu tanımlamasını aynen iade ediyorum sahibine. Kendine Müslümanlık, bu arkadaşları şeytanla yatağa girmeye zorlamış, çarpılmadan bu yataktan çıkmaları mümkün değildir. Sessizliğimiz edepsize had bildirmeyi bilmediğimizden değildir" demişti.