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Haberler Politika Hem sahada hem masada oyun kurucu

Hem sahada hem masada oyun kurucu

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, BM toplantıları vesilesiyle yoğun bir tempoda geçen ABD ziyareti sonrası yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarının görüntülerini paylaştı.

HABER MERKEZİ
Hem sahada hem masada oyun kurucu

Spora olan ilgisiyle bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor. Başkan Erdoğan ile basket maçı yapan isimler de heyecanlı ve keyifli geçen maçlardan görüntüleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

'HAYDİ ÖMER SAYINI YAP'

Maçlarda yer alan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yeni bir basketbol videosu yayınladı. Mustafa Varank'ın X hesabından, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" notuyla paylaştığı video, Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları vesilesiyle yoğun bir tempoda geçen ABD ziyareti sonrası yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerden oluşuyor. Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Başkan Erdoğan, Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri ve eski milli basketbolcu Ömer Onan'ı "Haydi Ömer, yap sayını" diye motive ediyor.

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