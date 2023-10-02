Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Afrikalı kadınların ortaya koyduğu el emeği ürünlerin değerinden satılarak onlar için bir gelir sağlanmasını hedeflediği Afrika El Sanatları ve Kültür Evi (Afrika Kültür Evi) Projesi Afrikalı kadınlara umut oldu. Afrika kıtasının 34 ülkesinden gelen ürünler bu evlerde satışa sunuluyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Fildişi Sahili İş Konseyi Başkanı ve Türkiye - Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı İhsan Şahin, Afrika Evi projesiyle Afrika'daki kadın emeği sömürüsünün engellendiğini söyledi.

İZLENİMLERİNİ KALEME ALDI

Emine Erdoğan, Afrika'ya olan sevgisini kitaplara da taşıdı. Afrika'nın 54 ülkesinden yemek tariflerinin yer aldığı "Afrika Yemek Kültürü" kitabı Afrika ülkelerinin Türkiye'deki Büyükelçilerinin de katkılarıyla bir araya getirilerek 2019'da yayımlandı. Emine Erdoğan ayrıca, 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenimlerini kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı kitabının tanıtımını, BM Genel Kurulu öncesinde New York'taki Türk Evi'nde gerçekleştirmişti. Emine Erdoğan, yaşlılar günü nedeniyle de bir mesaj yayımladı ve "Güçlü toplumların temeli öğreten ve yol gösteren büyüklerimizin rehberliğidir. Bilgelikleri, hayır duaları ile gelecek kuşaklarımızın yolunu aydınlatıyor" dedi.