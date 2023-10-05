Çiğli’de büyük çevre skandalı

İzmir'de koku sorunu ve bu kokunun kaynağı sık sık tartışma konusu olurken tanınmış iş insanı Cenk Karece yönetimindeki Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden tepki çekecek görüntüler geldi. Yeni Asır'ın ulaştığı görüntülere göre AOSB'de çevre yolu ile deniz arasında kalan fabrikaların olduğu bölümün yanında yer alan sulak alandaki yoğun kirlilik ve oluşan beyaz tabaka dikkat çekti.

UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Skandal fotoğraflar, AOSB içindeki tesislerin bu bölgeye atık su boşaltıp boşaltmadığı sorusunu gündeme getirdi. Bu arada İZSU'nun, kokunun önüne geçmek adına denizden bir kanal açarak bölgeye deniz suyu verdiği belirtildi. Öte yandan aynı bölgede bulunan küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricisinin gübreleri açıkta depoladığı, bölgede tüp depolamadan hurdacılara kadar çok sayıda işletme olduğu ve bölgeye moloz da döküldüğü tespit edildi. İZSU'nun söz konu bölge için Çiğli Belediye Başkanlığı ve Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na bölgenin fotoğraflarıyla birlikte uyarı yazısı gönderdiği belirtilirken, buradaki işletmelerin atık su kirliliği yaratarak kokuya sebebiyet verdikleri yönünde şikayetler aldıklarını bildirdiği de ortaya çıktı.

MOLOZ DA DÖKÜLÜYOR

Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu imzalı 16 Ağustos 2023 tarihli yazıda, "Ekte uydu görüntüsü ve fotoğrafları verilen sulak alanda işletmelerin atıksu kirliliği yarattığı ve kokuya sebebiyet verdikleri yönünde idaremize şikayetler ulaşmakta. Şikayetlere istinaden 7 Ağustos 2023'te yapılan denetimde bölgenin sulak alan ve Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na ait hazine arazisi olduğu, birçok hayvan damının bulunduğu, gübrelerin açıkta depolandığı, farklı işletmelerin yer aldığı görülmüş olup İdaremiz altyapısı bulunmayan bölgede işletmelerin çevre kirliliği yarattığı tespit edilmiştir. Bu işletmelerin faaliyetlerinin durdurularak kaldırılmalarının sağlanması, moloz dökümlerinin engellenmesi ve mevcut molozların kaldırılmasının sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" denildi.

ŞİKAYETLER ARTIŞ GÖSTERDİ

İZSU, 26 Eylül 2023'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne bir yazı daha gönderdi. Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu imzalı yazıda, "Son günlerde yine Atatürk Organize Sanayi Bölgesinden, sanayi kaynaklı koku geldiği yönünde şikayetler artış göstermiştir. İzmir il sınırları içerisinde bulunan tüm endüstriyel işletmelere atık su açısından idaremiz tarafından denetimler sürdürülse bile koku ile ilgili şikayetlerin halen devam etmesi sebebiyle, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içindeki kokuya sebep olacak fabrikaların mevzuatlarda belirtilen sınır değerleri sağlasa dahi yine şikayetlere neden olduğundan yerleşim alanlarına da çok yakın olan bu fabrikalara denetimlerin yapılarak yerleşik halkın etkilenmeyeceği şekilde sınır değerlerin daha aşağısına indirilmesi için gerekli önlemlerin aldırtılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" denildi.