CHP İstanbul Kongresi’nde protesto ve arbede vardı

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde arbede çıktı. Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüye gelerek konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sözler sarf eden Avsere, kongre merkezinin balkonunda yer alan bir grup tarafından yuhalandı. Bir başka grup da yuhalayan gruba tepki gösterince ortalık gerildi. İki taraf arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan kongerede konuşmak için kürsüye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da solandaki bir grup tarafından yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi.