“İzmir yerel yönetimler açısından çok bahtsız”

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nin ardından, yerel seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'in yerel yönetimler açısından bahtsız bir şehir olduğunu söyleyen Kasapoğlu, İzmir'in AK Parti hükümetlerinin çok fazla yatırım, çok fazla hizmet götürdüğü bir şehir olduğunu belirterek, "Ülkemizin gözbebeği bir şehir. Türkiye'de sanayinin, milli ekonominin, milli mücadelenin öncüsü bir şehir. Doğası, toprağı, insanıyla hizmetlerin en güzeline en özeline layık bir şehir. Yerel yönetim önemli bir hizmet alanı. İzmir tüm ilçeleri, tüm halkıyla en güzel hizmete layık. Bunu yerel yönetimle taçlandıracağız" dedi.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Dr. Mehmet Kasapoğlu, aday belirleme süreci ile ilgili de konuştu. AK Parti tüm süreçleri kurumsal bir anlayış, heyecan, dinamizm ve değişimle yürüttüğünü vurgulayan Kasapoğlu, "Kamuoyu yoklamaları, halkımızın talepleri, beklentileri ve bununla birlikte gerçekleştirdiğimiz pek çok aşama bu süreçte de işleyecek. Belediyecilik anlayışımızı en güçlü şekilde temsil edecek adaylarımızla tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmirimizde de halkımızın huzuruna çıkacağız" açıklamasını yaptı.