‘Üniversiteler bir daha yasakla anılmayacak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Yükseköğretim Kurulu 2023-2024 Akademik Açılış Töreni'ne katıldı. Yükseköğretimde reformlara imza attıklarını belirten Erdoğan, "Profesör sayımızı 9 bin 396'dan 32 bin 488'e, doçent sayımızı 5 bin 367'den 20 bin 768'e, Dr. öğretim üyesi sayımızı ise 11 bin 190'dan 71 bin 700'e ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

'MİLLET GÜVENDE DEMEKTİR'

Erdoğan, "Sürekli gelişmenin, ilerlemenin, gücünü muhafaza etmenin yolu, bilimde, kültürde ve sanatta mümbit bir iklime sahip olmaktan geçer. Üniversitelerimizin üzerine titrememizin arkasında bu anlayış var. Üniversiteler araştırmaları ve ilmi keşifleriyle öne çıkarak insanlığın ortak bilgi hazinesine katkı yapabiliyor, yetiştirdikleri bilim adamlarıyla isimlerinden söz ettiriyorsa hem millet hem de devlet güvende demektir. Ama bunların herhangi birinde sıkıntı varsa bunun olumsuz sonuçlarını da toplumun tüm fertleri hisseder" dedi.

UTANÇ VERİCİ SAHNELER

27 Mayıs darbesi öncesinde üniversitelerin görevlerini yapmak yerine vesayet planlarının bir parçası olarak kullanıldığını gördüklerini belirten Erdoğan, "12 Mart ve 12 Eylül'den önce de üniversitelerimiz karışmış, bilimin değil, ideolojik çatışmaların merkezi haline geldi. 28 Şubat döneminde üzülerek ifade etmek isterim ki hafızamıza yükseköğretim adına utanç verici sahneler kazındı. Okulu ile inanç değerleri arasında tercihe zorlanan, başörtüsünden dolayı ikna odalarına alınan kızlarımızın yaşadığı zulmü asla unutamayız. Özgürlüğün ve özgür düşüncenin simgesi olan üniversitelerde, üstelik de bizzat hocalar kullanılarak başlatılan cadı avını daha dün gibi hatırlıyoruz. Benzer durumları maalesef biz de yaşadık" dedi.

'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

"Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "İlim yuvası üniversitelerimizi kendi ideolojik saplantıları haline dönüştürmeye çalışan az sayıdaki hazımsız marjinallerin de en kısa sürede bu gerçeklerle yüzleşeceklerine inanıyorum. Türkiye Yüzyılı herkes gibi bu kesimlerin de ufuklarını açacak" ifadelerini kullandı.

'TUTARSIZLIKLARI HİÇ BİTMEDİ'

Yüksek eğitime ulaşmanın artmasının kimi elitleri rahatsız ettiğini belirten Erdoğan, "Bu kesimler sadece üniversite sayılarının artmasından değil, yollardan tünellere, hastanelerden havalimanlarına, barajlardan köprülere kadar ülkeye çağ atlatacak her yatırımdan rahatsızlık duydular. Kendi çocuklarına hak gördükleri yükseköğretim imkanından fakir, fukaranın evladının da faydalanmasına bir türlü razı olamayanların tutarsızlıkları hiç bitmedi. Bunların hiçbirine takılıp kalmadık" dedi.

ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısına İsrail-Filistin krizinin çözümü için ara verdi. Erdoğan, Filistin lideri Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitsak Herzog'un yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile art arda görüşmeler gerçekleştirip, taraflara itidal çağrısı yaptı.