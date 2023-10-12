Çocukların öldüğü bir savaşın kazananı olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Çatışmaların, çocukların eğitim, sağlık ve refahına vurulan en büyük darbe olduğunun asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Dünya sahnesinde gözyaşları içerisinde tanıklık ettiğimiz Filistin-İsrail savaşında, insanlığın ortak emaneti çocuklarımız hayattan koparılıyor. Hayalleri ve umutları yıkılıyor, dünyanın güvenli ve adil bir yer olduğuna dair inançları yok ediliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı yoktur" diye konuştu.

DÜNYA BARIŞINA DAVET

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle dileğinin Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğun etkilenmemesi olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Uluslararası toplumu sorumluluk almaya, din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.