‘Savaşın da bir ahlakı vardır’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşananların savaş değil katliam olduğunu söyledi. Erdoğan, "Sivillere yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna, tarafların buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Maalesef İsrail ve Gazze'deki çatışmalarda bu ilke çok ağır bir şekilde ihlal edilmektedir. İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları, dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen konuma itebilir. İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır. Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak, arabuluculuk ve 'adaletli hakemlik' dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

8 TELEFON GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, bölgedeki savaşın bir önce son bulmasını istediklerini ifade ederek, "Pazartesi gününden itibaren bu doğrultunda pek çok telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Aralarında Filistin ve İsrail devlet başkanlarının da bulunduğu devlet ve hükümet başkanı seviyesinde 8 telefon görüşmemiz oldu. Çatışmaların derinleşmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi noktasında gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. İnşallah bu tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Son dönemde tüm bölgede ülkeleriyle tesis ettiğimiz yakın diyaloğu barışın tesisi için kullanacağız. Ne Gazze'de ne İsrail'de ne Suriye'de ne Ukrayna'da artık çocuklar, siviller, masum insanlar ölmesin, daha fazla kan akmasın istiyoruz" diye konuştu.

'BM FİLİSTİN HALKINI KORUYAMADI'

Filistin meselesinin çözümsüzlüğe mahkum edilmesinin müsebbiplerinden birinin de verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmeye uluslararası toplum olduğunu söyleyen Erdoğan, "Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer kuruluşlar Filistin halkını tek başına bırakmış, ahde vefa göstermemiş, Filistinlilerin hak ve hukukunu koruyamamıştır. Bunu yeni söylemiyoruz. Daha önce Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu hakikatleri tüm dünyaya açıkça söyledim. Bölgede bugüne kadar adaletsizliğe göz yuman insanlık, son hadiselerde de iyi bir sınav vermiyor. Bölgede etki sahibi aktörlerin sükuneti tesis etme yerine yangına adeta körükle giden kışkırtıcı tavrını esefle karşılıyoruz. Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerdeki devletleri; taraflar arasında hakkaniyetli, adil ve insani dengelere dayalı tutumlar almaya çağırıyoruz" dedi.

"DARBEYE ALKIŞ TUTAN VE BAŞBAKAN ASAN ZİHNİYET"

Grup toplantısında Haziran'dan bu yana AK Parti ile CHP'nin yaptığı çalışmalara ilişkin bir video izleten Başkan Erdoğan, ardından şunları kaydetti: "Milletin önüne çeyrek asır boyunca hiç sandık koymayan, milletin tercihiyle başa gelmiş başbakanı asan, darbelere alkış tutan bir zihniyetten söz ediyoruz. Hatırlayınız; rahmetli Menderes ve Özal ülke ve millet için ne yaptıysa, bunlara rağmen yaptı. Biz de 21 yıldır sessiz devrimlerimizi, kalkınma atılımlarımızı hep bunlara rağmen hayata geçirdik."

''FIRSAT PEŞİNDE KOŞANLARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Grup toplantısının ardından TOBB Şura Salonu'nda 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, alınan önlemler neticesinde otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışlarının ortadan kalkmaya başladığını söyledi. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Milletimizi haksız fiyat artışlarından, stokçuluktan ve aldatıcı ticari uygulamalardan korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN BARIŞ MESAİSİNE ARA VERMİYOR

İsrail-Filistin çatışması ve bölgedeki insani sorunların çözümü için dünya liderleriyle görüşen Başkan Erdoğan, barış diplomasisi çalışmalarını dün akşam da sürdürdü. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'nin, arabuluculuk dâhil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti. Çatışmaların bölgeye yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması ve özellikle bölge ülkelerinin yapıcı mesajlar vermesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Gerginliğin başka ülkelere sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakerelerle ulaşılması için yol açılması hedeflenmelidir" ifadelerini kullandı.