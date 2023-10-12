Vatan Partili Bolluk İzmir adaylığını açıkladı

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Serhan Bolluk, düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını açıkladı. İzmir'in hak ettiği yerin çok uzağında olduğunu ifade eden Bolluk, "İzmir mevcut haliyle bütün potansiyelin altında bir şehir görüntüsü veriyor. Bunların bir kısmı mutlaka hükümet işi. Bunu kabul ediyoruz ancak şehrin altyapı olmadan, suyu yetmiyorsa, konutları, otelleri yetmiyorsa nasıl olacak? Hem kendi içlerinde hem de rakipleriyle hangimiz daha çok alırız savaşı içindeler. Uzağa bakmak ne kelime, pay kavgasından burunlarının önünü göremez haldeler. Biz ise ufka bakıyoruz ve dünyanın incisi bir şehir görüyoruz. İzmir'in büyük sorunları var" diye konuştu.