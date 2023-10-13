Cemil Tugay’dan CHP İl Yönetimi’ne A4 eleştirisi

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, çarpıcı açıklamalar yaptı. CHP'deki değişim talebinin öncü isimlerinden biri olan Tugay, 5 Kasım'daki kurultay öncesi genel başkan adayı Özgür Özel'e destek verirken, İzmir özelinde bazı eleştirilerde bulundu.

'İZMİR BENİ ŞAŞIRTIYOR'

Tugay, "İzmir beni şaşırtıyor. Sanki gözünü kulağını kapatmaya meyilli, sadece kendi kariyer hesaplarına odaklı bir bakış açısı varmış gibi şüphem var" dedi. Tugay, CHP İzmir İl Kongresi sonrası kurultay delegelerinin imzalarının toplanarak Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapılmasını da, "A4 kağıdına imza attırdılar" diyerek eleştirdi. Felaket bir vekil listesi yapıldığını vurgulayan Tugay, "Kavga dövüş çıkmadan önceki aşamada söz istedim. Zaten ondan sonra bütün düzen bozuldu. Kavga hepimizi incitti, üzerimize gölge düştü. Bir siyaset yapış şeklinde A4 kağıdı alır sonra 'İzmir genel başkanın arkasında' dersiniz. Olması gereken ise şudur. Bu konuyu enine boyuna konuşursunuz. Herkes doğru kanaatlere sahip olur, özgür iradesiyle neyi istiyorsa onu tercih eder. Birilerinin baskısına boyun eğiyorsa, makam ve mevki için kendi doğrularından vazgeçiyorsa orda doğru sonuç çıkmaz. Bunun böyle olmayacağına inanıyorum. Kahvaltıda imza attırılanların hepsinin Kılıçdaroğlu'na oy vereceğine inanmıyorum" dedi.