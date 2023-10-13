Savaş büyüyor

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla yaptığı kapsamlı saldırının ardından, Filistin'e yönelik saldırılarını arttırdı. 1300 İsrailli hayatını kaybederken, İsrail'in saldırılarında ise Gazze'de 1417 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, İsrail'in savaşın alanını genişlettiği öne sürüldü.

SURİYE'Yİ DE VURDULAR

İsrail hava kuvvetlerinin Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığı iddia edildi. İsrail'in kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunu kaynak göstererek saldırıyı doğruladı. İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam ve Halep havalimanlarını vurduğu, bugün Suriye'yi ziyaret edecek olan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın uçağının, saldırı haberini alır almaz Tahran'a döndüğü ifade edildi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilirken, Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltı operasyonları yaptığını söyledi. İsrail ordusu ise, 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğuna dair bilgi verildiğini duyururken İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yakınlarının akıbetiyle ilgili açıklama bekleyen ailelerin durumunun farkında olduklarını ancak "uzun zaman alsa da yüzde 100 doğrulama yapmaları gerektiğini" ifade etti. İsrail Enerji Bakanı Israel Katz de, Gazze Şeridi'nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi ağır yaraladı, 2'sini gözaltına alındı. Görgü tanıkları, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandığını, İsrail tarafının gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğunu anlattı.

HAVADAN BOMBALADILAR

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKEBİLİR

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etti. Başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası örgütlerden acil sağlık yardımı isteyen Filistinli Bakan, çocukların da aralarında bulunduğu binlerce yaralının kurtarılması için Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı.

BM'DEN İSRAİL'E JET TEPKİ

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz "Rehineler bırakılmadığı sürece Gazze'ye elektrik ve su vermeyeceğiz"' ifadelerini kullandı. BM Filistin Özel Raportörü açıklamaya jet tepki göstererek bunun "İnsanlık suçu" olduğunu ifade etti.