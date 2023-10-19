  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika ‘Hastane saldırısı korkunç bir felaket’

‘Hastane saldırısı korkunç bir felaket’

HABER MERKEZİ
‘Hastane saldırısı korkunç bir felaket’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Putin, Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının, çatışmanın sona ermesi gerektiğini gösteren korkunç bir felaket olduğunu söyledi. Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından konuşan Putin, "Yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı elbette bir felakettir. Umarım, bu çatışmayı bir an önce bitirmemiz gerektiğine dair bir sinyal olur. Her halükarda bazı temas ve müzakerelerin başlatılması olasılığına odaklanmalıyız" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA