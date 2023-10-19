‘Hastane saldırısı korkunç bir felaket’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Putin, Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının, çatışmanın sona ermesi gerektiğini gösteren korkunç bir felaket olduğunu söyledi. Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından konuşan Putin, "Yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı elbette bir felakettir. Umarım, bu çatışmayı bir an önce bitirmemiz gerektiğine dair bir sinyal olur. Her halükarda bazı temas ve müzakerelerin başlatılması olasılığına odaklanmalıyız" dedi.