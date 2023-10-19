Macron’dan insani yardım çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya tepki göstererek, hiçbir şeyin bir hastaneye yapılan saldırıyı ve sivilleri hedef almayı haklı çıkaramayacağını söyledi. Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı ve ülkesinin, Gazze'de çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısını kınadığını belirtti. Macron ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulundu.