Erdoğan, Aliya İzetbegoviç’i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20'nci yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğinde Bosna ile birlikte bütün bir İslam dünyasını taşıyan, asaletiyle, cesaretiyle ve duruşuyla bilge bir lider ve müstesna bir gönül insanı olan dost ve kardeş Bosna- Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında İzetbegoviç'in fotoğrafına da yer verdi.

ŞEHİT GÜNEŞ'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Güneş'in ailesine bir mesaj gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.