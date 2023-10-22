Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve sivillere insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

BU BİR İNSANİ KRİZ

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Başkan Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı. Başkan Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve çatışmalar çerçevesinde gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ayrıca Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.

ERDOĞAN HENİYYE İLE GÖRÜŞTÜ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonla görüşen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti. Erdoğan, kalıcı çözümün, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını söyledi.