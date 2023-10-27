‘Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 8. Aile Şurası'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, Gazze'de yaşanan ablukaya ve çocuk ölümlerine dikkat çekerek BM ve batı dünyasının sessizliğini eleştirdi. "Avrupa Birliği Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir" diyen Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi için daha kaç ton bombanın Gazze'ye düşmesi gerekir? Batılı kuruluşların katliama dur demeleri için daha ne kadar sivil hayatını kaybetmelidir. 40 yıldır siyaset yapıyorum. Sizin gibi hiçbir zaman vahşete sessiz kalmadım" dedi.

'ACIMASIZ BİR KATLİAM'

Başkan Erdoğan, İsrail yönetiminin, acımasız bir katliam gerçekleştirdiğini belirterek, "Çoğu çocuk ve kadın 6 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 2,3 milyon insanın tepesine 12 bin tondan fazla bomba yağdırıldı. Amerika orada, Avrupa bütün imkanlarıyla orada. Tek tek gelip ziyarette bulunuyorlar. 600 bin Gazzeli yerlerinden edildi. Şu anda BM ekipleri her an orayı terk etmeyi planlıyorlar. Gazze'den yansıyan haberlere ve fotoğraflara bakıp da tepkisiz kalmak mümkün mü" dedi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapılmamasını eleştiren Başkan Erdoğan, "Daha ne kadar insan ölmesi lazım? Sizin hesabınız ne? Batılı ülkeler, İsrail yönetimini aklıselime davet etmek yerine, saldırılara koşulsuz destek veriyor. Ne oldu İnsan Hakları Beyannamesi? Siz bu beyannameye hiç bakmıyor musunuz? Yardım gemisi göndermek varken, savaş gemisi göndererek, hangi lobilere hizmet ettiklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Bunun adı ikiyüzlülüktür, riyakârlıktır" dedi.

'HAKSIZLIĞA SUSMAYACAĞIZ'

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Savaş suçlarını aklamak için tüm ilkeleri çiğneyen katliamları görmezden gelen herkes Gazze'de ve Filistin topraklarında yaşanan vahşetin ortaklarıdır. Bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Prensibimiz belli: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Hazırlıklarını yürüttüğümüz sivil yardım gemimizi de şartlar olgunlaşınca inşallah bölgeye yönlendireceğiz. Gemimiz hazır, yeterki oradan müsaade edilsin. Saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik her türlü tıbbi, psikolojik ve diğer destekleri sağlamaya matuf çalışmalarımız sürüyor. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde, ilgili bakanlıklarımızın bu konudaki temasları devam ediyor. Bunun dışında yaraların sarılması noktasında ne yapmak gerekiyorsa, Türkiye olarak elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyeceğiz."

'ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR'

Başkan Erdoğan çocukların yaşadıkları vahşete değinerek, "İsrail sana sesleniyorum. Tıpkı 500 sene önce, engizisyondan kaçan Musevilere alicenaplık gösterdiğimiz gibi, Gazze krizinde bizim yegâne pusulamız vicdandır. Bizim için Gazzeli, Filistinli, Suriyeli çocuklarla, İsrail'deki çocuklar arasında fark yok. Çocuklar öldürülürken sessiz kalmanın utancını kimse bize yaşatamaz. Gözlerimizin önünde bir mezalime imza atılırken, kimse bizden sükût etmemizi bekleyemez. Dilimizi bağlasak da, böylesi bir vahşete sessiz kalmaya, her şeyden önce vicdanımız el vermez. Tarih soğuk betonların üzerine sıra sıra dizilen masum çocuk cenazeleri karşısında susanlarla, zor zamanda konuşanları kaydediyor. 'Çocuklar ölmesin' diye gayret ediyoruz. Sesini çıkarmayanlar, İsrail'e borçlu olanlardır. Ama Türkiye'nin İsrail'e borcu yok. Onun için güçlüyüz" dedi.

'AİLE KUTSAL BİR YAPIDIR'

Aile ve Gençlik Bankası'nın yakında kurulacağını belirten Başkan Erdoğan, "6 Şubat'ta asrın felaketini yaşamış ve hemen her şeyini kaybetmiş gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız. 'Aile Türk toplumunun temelidir' diyen anayasamız, devletin aileyi koruma noktasında sorumluluklarını da ifade etmiştir. Seçim kampanyasında da ifade ettiğim gibi; Cumhur İttifak'ında LGBT diye bir anlayış yoktur. Niye? Aile kutsal bir yapı ve lekeleyemeyiz. Buna izin veremeyiz" dedi.