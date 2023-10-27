Bay Kemal’de Shakespeare bunalımı

İngiliz yazar William Shakespeare, "Olmak ya da olmamak sözünü ünlü eseri Hamlet'te söylemiştir ve kült olmuştur.

Tiyatro oyunu Hamlet'te ünlü sözün geçtiği bölüm şöyle:

"Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, yeter demesi mi?

Ölmek, uyumak sadece! Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin, çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Ne düşler görebilir insan, düşünmeli bunu. Bu düşüncedir felaketleri yaşanır yapan. Yoksa kim dayanabilir zamanın kırbacına?

Zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevgisinin kepaze edilmesine..... Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken? Kim ister bütün bunlara katlanmak.

Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek..." Kemal Kılıçdaroğlu da aynen Shakespeare'in söylediği durumda.

4 - 5 Kasım kurultayını kazanacağından emin de ondan sonra koltuğu bırakmak veya bırakmamak konusunda kararsız.

CHP'den son sızan bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu 4 Kasım günü veya bir gün önce 3 Kasım'da SON DEFA GENEL BAŞKAN OLACAĞIM.

SONRA BIRAKACAĞIM açıklamasını yapıp yapmama yani koltuğu tamamen bırakıp bırakmama konusunda karasız kalmış. Çok yakın adamları, "Aman söyleme. Çünkü yerel seçimde bir zafer kazanırsak yerinde kalırsın. O gün herkes sizin zaferinizden sonra zaten ayrılmanızı istemez" diyorlarmış.

Yani Kemal bey hiç gitmesin.

Başkası genel başkan olmasın.

Yoksa biz de koltuklarımızı kaybederiz derdine düşmüşler.

Bay Kemal'in SON DEFA BAŞKAN OLAYIM demesini istemiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SON DEFA dersem delege bana çok daha sarılır yerel seçime rahat girerim.

Değişimcilerin elinden kozu alırım. Yerel seçimde büyük başarı gösterdiğimde ZATEN BENİ BIRAKMAZLAR. 2028

YILI CIMHURBAKANLIĞI

SEÇİMİNE KADAR GENEL

BAŞKAN KALIRIM düşüncesinde olduğu da belirtiliyor.

Evet Kemal Kılıçdaroğlu 2028 yılına kadar GENEL BAŞKAN KALMANIN taktiklerini arıyor.

BAY KEMAL'DE TAKTİK BİTMEZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak CHP içinde başarılı olduğu bir gerçek.

CHP gibi entrikalara konu olan bir partide TEK ADAM OLMASI, BAŞKAN ERDOĞAN

KARŞISINDA 13

SEÇİM KAYBETMESİNE

RAĞMEN KOLTUĞUNU

KORUMASI GERÇEKTEN

BÜYÜK BAŞARI.

Bakınız. 14 - 28 mayıs seçimlerini kaybetmesine rağmen yine kurultayı nasıl alabilirim, aldıktan sonra nasıl 2028 seçimlerine kadar koltukta kalabilirim düşüncesinde.

4 - 5 kasım kurultayını kazanacağından emin ama yine her ihtimale karşı taktikler hazırlıyor.

Son numarası, kendisini devirmek için yola çıkan sonra vazgeçen Ekrem İmamoğlu'na bir tuzak hazırlamak. İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırdı. Buluştuğunda İmamoğlu'na Kurultay Divan Başkanlığını teklif etti.

İmamoğlu mest oldu, 'Arkadaşlarımla konuşayım' dedi.

Arkadaş dediği genel başkan adayı Özgür Özel.

İlginç değil mi Özgür Özel rakip. Ekrem bey Özgür beyin arkasında ve seçimi yürütecek kurultay divan başkanı.

Divan başkanlığı çok önemlidir.

Seçimin kaderini atılacak oylar kadar etkiler.

Kemal beyin çok yakınları rahatsız oldular.

'Divan başkanı tarafsız olmalı.

İmamoğlu olmaz' diye kulis yapıyorlar ama bay Kemal İmamoğlu'na teklifi yapmış durumda.

Ekrem İmamoğlu bu fırsatı kaçırır mı. Daha kendisi açıklamadan Özgür Özel havalara girdi.

Kemal beyin İmamoğlu'na teklifi kendisini tutanların gücünü gösteriyormuş.

Özgür Özel uçuyor.

'DEĞİŞİMİN GÜCÜNÜ GÖSTERİR'

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, "Birkaç gündür bu konuyla ilgili bilgiler geliyor. Bana resmi olmayan şekilde, bu konuya nasıl bakacağımızla ilgili bir düşünce sorulur oldu. İmamoğlu'nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder. İmamoğlu'nun divan başkanı olması noktasında bir teklif gelirse, kararı kendisi verecektir.

Divan Başkanı olurken, Sayın Genel Başkanın konuyu bizimle de istişare edeceğini söyledi arkadaşlar. Böyle bir şey olursa kararı Ekrem Bey'e bırakmak üzere elbette olumlu bakarız.

Değişim sürecinde Ekrem Bey'in ortaya koyduğu irade son derece kıymetlidir. Değişimciler 100 oy bile alamaz noktasından, başabaş bir noktaya geldiysek, bu süreçte değişimin gücünün gitgide arttığı konuşuluyorsa, değişime karşı olan arkadaşlar 'Ekrem Bey, Divan Başkanı olsun, anlaşalım' diyorlarsa, bu Ekrem Bey'in şahsına duyulan güveni gösterir" dedi.

NOT: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu anlaştı. 4 Kasım'daki CHP kurultayında divan başkanlığını İmamoğlu yapacak.