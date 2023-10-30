Bir asırlık gurur

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir ve Ege Bölgesi illerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. İzmir'deki kutlamalar kapsamında İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi. Törene milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören aracına binip halkı selamladı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

'HEP DİMDİK AYAKTA'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Türk bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce kurduğu Cumhuriyetin önemine değinen İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyete giden yolda önümüzdeki uzun zamandan beri zor şartlar altında yaşayan millet, maalesef son birkaç yüzyıl içerisinde sürekli kayıplar vermiş, sürekli sıkıntılar çekmiş ama ülkenin her geçen gün bir parçasını maalesef kaybetmiş. Bunu fark eden Aziz Atatürk; makamını, mevkisini, rütbesini ama her şeyden önemlisi canını hiçe sayarak 19 Mayıs günü bu vazifeye atılmak için Samsun'a çıktı. En son düşman da denize dökülerek 9 Eylül'de ülke kurtarıldı. 1923'te Atatürk'ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasıyla taçlandı ve üzerinden Allah'a şükür 100 yıl geçti. 100 yıldır Cumhuriyetimiz dimdik ayakta. İnşallah dimönümüzdeki nice 100 yıllarda, bin yıllarda Cumhuriyetimiz hep genç kalacak, hep dimdik ayakta olacak" dedi. Törende öğrenciler tarafından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' temalı şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.