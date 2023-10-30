‘Büyük bir fedakarlığın eseri’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında, "Bir asır önce eşsiz bir zaferle kurulan Cumhuriyetimiz, büyük bir milletin, büyük bir iradenin, büyük bir fedakârlığın eseri" diye ifade etti. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100'ncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

ŞANLI TARİHİMİZ

Emine Erdoğan şöyle devam etti: "Şanlı tarihimizin en görkemli sayfalarından biri olan 29 Ekim 1923, 100'üncü yılını kutluyor. Bir asır önce eşsiz bir zaferle kurulan Cumhuriyetimiz, büyük bir milletin, büyük bir iradenin, büyük bir fedakârlığın eseri. Hepimiz için benzersiz bir gurur ve mutluluk vesilesi olan bugün, vatan sevdalısı bir milletin dirilişinin de yıl dönümü."