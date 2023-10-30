‘Cumhuriyet emin ve ehil ellerdedir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıldönümünde Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

ASLANLI YOL'DAN GEÇTİLER

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajında, "Aziz Atatürk, milletçe 'en büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi. Başkan Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da mozoleye çıktı.

1500 DAVETLİ KATILDI

Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Külliye'ye geçti. Külliyede, "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katıldı ve Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. 1500 davetli Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti. Cumhuriyetin 100'ncü yılına özel 100 milyon adet 5'liralık madeni para basıldı. Tören, Başkent'te görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi. Başkan Erdoğan, daha sonra İstanbul'daki törenlere katıldı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla yapacağı 100. Yıl Hitabı için kürsüye saat 19.23'te geldi. Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan Türklerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtişamıyla gözleri kamaştırmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak 40 yılı aşan siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye'ye ve Türk milletine aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi. Öte yandan bir müjdeyi de duyuran Erdoğan, TCG Anadolu uçak gemisinin bir üst versiyonunu ülkemize kazandıracaklarını açıkladı.