Kılıçdaroğlu’nun Filistin’e çözüm vaadi güldürdü!

28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana partisinde her türlü kriz ve kumpas görülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son grup toplantısında Filistin sorununu kendisinin çözebileceğini iddia etti.

KÜÇÜK ortaklara 39 vekil hediye edip CHP tarihinin en büyük skandallarından birine imza atan Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde Zafer Partisi ile de gizli protokol yaparak bakanlıklar ikram etmişti. Aradan geçen 5 aylık süreç, Kılıçdaroğlu'nun imza attığı tarihi hataları unutturmadı. 5 aydır değişimcilerle koltuk savaşında olan, partisi adeta İstanbul ile Ankara arasında ikiye bölünen Kılıçdaroğlu, böylesine büyük bir kriz ortamında "Filistin sorununu ben çözerim" mesajıyla gündeme oturdu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

KURULTAY öncesi son grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Filistin'de yaşananlara ayrı bir parantez açarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. CHP'yi kaos ortamına itişini göz ardı ederek Ortadoğu'ya çözüm üretmeye soyunan Kılıçdaroğlu, "İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin o zaman. Ortadoğu'ya barış ve huzur nasıl gelecekmiş göreceksin" diyerek sosyal medyanın diline düştü. Paylaşılan videoların altına yorum yapan bazı kullanıcılar, "Biz bu adama nasıl oy verdik?", "Dünyaya huzuru sen mi getireceksin?", "Sen önce koltuğunu terk et" ifadeleriyle dikkat çekti.