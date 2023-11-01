Seçimlere odaklanan Özlale istifa kararı aldı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Ümit Özlale'nin partideki Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Zorlu, Ümit Özlale'nin yerel seçim çalışmalarına odaklanacağını belirtti.

PROJE SEFERBERLİĞİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partideki Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yapılan açıklamada Özlale'nin 31 Mart 2024'teki yerel seçim çalışmaları için görevinden ayrıldığı ifade edildi. Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Özlale'nin seçim kampanyasına odaklanacağı aktarıldı. Açıklamada "Sayın Özlale, yaklaşan yerel seçimlerde İzmir için de büyük bir proje seferberliğine hazırlanmaktadır" denildi.

Öte yandan İYİ Parti'de Ümit Özlale'den boşalan Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı kurulduğu belirtildi. Yeni kurulan Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı'na M. Cem Özdemir, Özdemir'den boşalan Mali İşler Başkanlığı görevine ise vekâleten Sedat Aksakallı getirildi.