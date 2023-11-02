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Haberler Politika Yüksel: Gerçeğin boyut değiştirdiği bir çağdayız

Yüksel: Gerçeğin boyut değiştirdiği bir çağdayız

ERCAN AKGÜN
Yüksel: Gerçeğin boyut değiştirdiği bir çağdayız

İzmir'de Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, yerel medya mensuplarına yönelik İletişim Başkanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı bir seminer düzenlendi.

'GÖREVİMİZ TEYİT ETMEK'

İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı'ndan yöneticilerin yer aldığı seminer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İki bölüm halinde düzenlenen etkinlikte, dezenformasyon ve ayrımcılık konuları ile Türkiye İletişim Modeli kapsamında kurumların bu konularla nasıl mücadele ettiği ele alındı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, "İstesek de istemesek de yoğun bir enformasyona maruz kalıyoruz. Gerçeğin sorgulandığı bir çağdayız. Gerçeklik boyut değiştirdi. Dezenformasyonun tespiti ve içeriğin araştırılıp teyit edilmesi gibi görevler üstlendik" diye konuştu.

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